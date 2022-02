Isán András elmondta, első látásra beleszeretett ebbe a sportágba, és azt reméli, hogy sok követőre talál Kiskunfélegyházán is. Azt tervezi, hogy a város forgalmasabb közterein, iskolákban, sportpályákra helyez ki teqballasztalokat, hogy ezzel is segítse a félegyházi fiatalok rendszeres sportolását, szabadidejük hasznos eltöltését. A félegyházi sportéletben közismert Isán Andrástól azt is megtudtuk, hogy a teqball mellett szívesen helyt adnak más sportágaknak is, így például a futsalnak, ami korábban nagyon nagy népszerűségnek örvendett Kiskunfélegyházán. Ugyanakkor az új egyesület szeretné felkarolni a női kézilabdát is, ami szintén hosszú ideje nincs a városban.