Mint arról mi is beszámoltunk, a beoltottak száma 6 369 089 fő, közülük 6 111 632 fő már a második, 3 712 974 fő pedig már a megerősítő harmadik oltását is felvette. 16 435 új fertőzöttet igazoltak, ezzel a járvány kezdete óta összesen 1 616 846 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 105 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 41 741 főre emelkedett. A gyógyultak száma folyamatosan nő, jelenleg 1 347 698 fő, az aktív fertőzöttek száma pedig 227 407 fő. 4588 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 168-an vannak lélegeztetőgépen. A fertőzések 94%-át már az omikron okozza. Ma délután és szombaton is folytatódik az oltási akció a kórházi oltópontokon – írja a koronavirus.gov.hu.

Fotó: koronavirus.gov.hu