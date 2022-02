Az olajos magvak és az állati zsiradék mellett gyümölccsel, a legolcsóbb almával és a településeken könnyen gyűjthető bogyókkal is etethetünk.

Az almát lehetőleg szúrjuk, a bogyókat pedig akasszuk a bokrok és a fák ágcsonkjaira, de néhány almát a talajra is tehetünk. Az almát és a bogyókat gyakorlatilag minden lágyevő, tehát rovarokat is fogyasztó madár kedveli, így nagy segítséget nyújthat a szokatlan módon áttelelő madaraknak, például a barátposzátának is. Az MME tájékoztatójában megemlíti, hogy egy-két órás, maximum egy-két napos időtartamra esetleg kitehető az etetőbe a madaraknak főtt rizs, főtt tészta, levesben főtt zöldség, amit elsősorban a rigók és rovarevők fogyaszthatnak.