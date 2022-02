Feldman Zsolt tájékoztatójából az is kiderült, hogy háromszorosára emelte a kormány a vidékfejlesztési támogatásokat, a 2021-2022-es ciklusban 1500 milliárd forint pályázati támogatás áll rendelkezésre. Arra is felhívta a figyelmet, hogy a folyamatban lévő beruházásoknál lehetőség van a megemelkedett építési költségek okán többletámogatások igénylésére. Végezetül pedig arról számolt be, hogy pályázatot írnak ki magánszemélyek számára, akik 100 millió forint nyerhetnek fedett lovarda építésére.

A tanácskozás vendége volt még Rideg László, a megyei közgyűlés elnöke, aki röviden beszámolt arról, hogy a Terület és Településfejlesztési Program keretében 63 milliárd forint értékben több mint 600 projekt valósult meg Bács-Kiskun megyében, és minden településen volt valamilyen fejlesztés. A következő fejlesztési ciklusban 100 milliárd forintos keret áll a megye rendelkezésére.

A cikluszáró értekezletet Lezsák Sándor az ókori kínai filozófus és hadvezér Szun-ce gondolatával zárta: Nehéz terepen ne állj meg, folytasd az utat! Bekerített terepen dolgozz ki stratégiát! Halálos terepen: harcolj!