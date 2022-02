Az elfogadott határozat szerint az önkormányzat 5,15 százalékos tulajdoni részét továbbra is meg kíván tartani, így felügyelőbizottsági tagot is delegálhat, és továbbra is a legnagyobb önkormányzati tulajdonos marad a társaságban.

Az Alföldvíz Zrt. évek óta veszteségesen működik. Magyarország negyedik legnagyobb víziközmű-szolgáltatójának 2019-es üzemi eredménye 647,8 millió forint veszteség; az adózott eredmény mínusz 2,7 milliárd forint volt. 2020 végén az állam több mint 602 millió forintos többletforrást biztosított a békéscsabai önkormányzaton keresztül a cégnek, azt részben béremelésre, részben veszteségrendezésre fordíthatták.