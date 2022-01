Megtudtuk azt is, hogy számos egyedi ötletet is kaptak a településektől, mint például Bajáról a Petőfi-sziget árvízvédelmi töltésének kiépítését, vagy például a Zsinagóga épületének felújítását is. Az alelnök bízik abban, hogy hasonlóan sikeres lehet Baján és térségében is a következő TOP-os program, hiszen az előző ciklusban is rengeteg szimbolikus és hasznos fejlesztés megvalósult megyei pénzből, a bajai piactól kezdve az újvárosi, a szentistváni, a vaskút-garai kerékpárutakon át a felsőszentiváni malom felújításáig.