Negyedszázada alakult a Padkaporos Táncegyüttes

Az előadás sikere csakis a nagyszerű gyerekeinknek köszönhető, akik nem hagyták magukat, kiálltak azért, amiben hisznek és megtalálták a kincset, és nem csak azt a ládányi kincset – fogalmazott az előadás végén Gulyás László, a Padkaporos Táncegyüttes alapítója. Elmonda, az együttes közel negyedszázada alakult olyan lelkes táncházba járó fiatalokból, mint akiket most itt a színpadon is láthattak. Nevünket nagyszüleink hagyatékából vettük, akik padkaporos bálakban táncoltak, mulattak, porozták össze a búbos kemence padkáját. Együttesünk élteti, ápolja, gyermekeinknek továbbadja e hagyományokat. Törekszünk arra, hogy táncaink mellett meséinket, hagyományainkat, jeles napokhoz kötődő szokásainkat is megőrizzük. Rohanó világunkban ezeket az ünnepeinket, őseink múltját büszkén megülhessük és megélhessük – hangsúlyozta Gulyás László. Hozzátette, az elmúlt mintegy 25 év alatt az együttes sokfelé hírét vitte Félegyházának. A városi ünnepségek mellett – melyek legtöbbször résztvevői, de néha szervezői is, mint például a Libafesztivál, a Kunsági Néptánctalálkozó vagy Bajuszfesztivál – szerepeltek a környék sok más településén. Európa számos országában mutatták be táncainkat, kultúránkat. Utánpótlás csoportjaik lévén már óvodás és kisiskolás kortól ismerkedhetnek a félegyházi és környékbeli gyerekek táncainkkal, népi játékainkkal. Tánccsoportjaik mellett az ének, a citera és horgoló csoport is aktívan tevékenykedik együttes életében.