Az is fontos, hogy csak annyi tűzijátékot vegyünk, amennyit szilveszterkor elhasználunk, tehát ne tárazzuk be őket: a szilveszter előtt kapható tűzijátékfajtákat év közben nem, csak december 31-én este hattól január 1-jén reggel hatig szabad felhasználni. Azért sem érdemes készletet felhalmozni, mert a pirotechnikai termékeknek is van szavatossági idejük.