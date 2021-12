Megkerestük a Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft.-t, hogy tájékoztatást kérjünk. Megkérdeztük azt is, a leállás érinti-e az új elektromos modellt is (mint arról beszámoltunk, októberben mutatták be a hazánkban gyártott első tisztán elektromos hajtású autót, a Mercedes-Benz EQB-t).

– A német és Németországon kívüli személyautó- és motorgyárakban a 2021/2022-es téli leállás a korábbi évekhez hasonlóan, mindenhol több hetes időszakot tesz ki, bár a kezdési és a befejezési időpontok helyszínenként eltérőek lehetnek. A kecskeméti Mercedes-Benz gyár a folyamatosan változó alkatrészellátási helyzethez igazodva az 50. naptári héttől módosítja termelési tervét, és ennek megfelelően előre hozta a karácsonyi szünet kezdetét. A szünet ideje alatt a gyárban karbantartási és átépítési munkálatok zajlanak – közölte a cég.