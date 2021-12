Oltásra buzdít a tulajdonos

Mindenkit arra buzdított Harsányiné Fodor Gyöngyi, hogy aki még nem tette, vegye fel a védőoltást: – Sajnos nekünk is volt egy kollégánk, akit legyőzött a Covid. Kérem a bajai lakosokat, hogy oltassák be magukat. Én is be vagyok oltva. Nem akartam, de a kollégák tavasszal mindennap hívogattak és mondták, hogy meg kell tennem, az életemért. Beoltattam magam végül, és megnézettem az ellenanyagszintemet, igen szép. Úgyhogy kérek mindenkit, hogy vegye fel az oltást a saját maga és a közösség érdekében.