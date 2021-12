Évről évre vitaindító téma, hogy az emberek mennyire károsítják meg a természetet a sok fenyőfa kivágásával, illetve hogy a műanyagszennyezés mennyire is károsítja a Földet. Régen szinte mindenki élő fenyőt állított, de most népszerűek a műfenyők is, mert sokan úgy vélik, ez a megoldás sokkal környezetkímélőbb. Ahány ház, annyi szokás, szokták mondani, mindenkinek sajátos érvei vannak amellett, hogy milyen fát állít az ünnep tiszteletére. Vannak, akik csak az élő fához ragaszkodnak, hiszen annak van meg igazán a varázsa, a fenyő illata, ami belengi a házat karácsonykor, és vannak, akik a kevesebb gonddal járó műfenyőt részesítik előnyben. Bár az sem igaz, hogy mindegyik fajta fenyőfának van igazi fenyőillata – írja a feol.hu.