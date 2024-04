A tűz a melléképületről a családi házra is átterjedt, a terasz falambériás része vihette tovább a lángokat az épületbe, a kiskunmajsai, kiskunhalasi és kiskunfélegyházi tűzoltók nyolc vízsugárral oltották a lángokat. Úgy tudjuk, hogy a családi ház felújítását néhány hete fejezték be, most csak a nappali és két szoba maradt viszonylag épen, több évtized munkája percek alatt lett a tűz martaléka, az anyagi kár 100 millió forintra tehető. A leégett tetőt a falakig visszabontották, a törmeléket az önkormányzat segítségével hamarosan elszállítják.