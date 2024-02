A 20 éves helybéli nem volt ismeretlen a rendőröknek, addigra már több bűncselekmény elkövetőjeként is azonosították. Előfordult ugyanis, hogy gázmérőt, szivattyút, láncfűrészt, hegesztőt vagy éppen fűnyírót vitt el udvarokból, ahova rendszerint a kerítésen átmászva jutott be. Volt, ahonnan csupán két pulcsit sikerült zsákmányolnia, de attól sem riadt vissza, hogy lakásba törjön be pár holmiért. Egyik alkalommal az egyik pékség kasszáját dézsmálta meg, oda a nyitva hagyott ablakon keresztül jutott be és 40 ezer forintra sikerült szert tennie.

A jánoshalmi nyomozók hiába vonták többször felelősségre a fiatalt, nem tanult a hibájából, összesen több mint fél tucat lopás van a rovásán. A tolvajnak nem maradt több dobása, ezért hétfőn az otthonához vonultak a rendőrök. Ekkor a padláson próbát elrejtőzködni, de hiába bújócskázott, megtalálták. A férfit kihallgatását követően őrizetbe vették és kezdeményezték a letartóztatását. Az ellopott holmik egy részét megtalálták az egyenruhások és visszaadták a tulajdonosoknak – közölte a rendőrség.