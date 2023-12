Ám többen is vannak, akik ennél jóval nagyobb összegű bírságra számíthatnak: egy Citroen sofőrje 50 kilométer/óra helyett 97 kilométer/órával közlekedett az 51-es számú főúton, egy Kia vezetője 102 kilométer/órával ment Kalocsa belterületén, egy Mercedessel pedig 100 kilométer/órával hajtott egy személy Tompa belterületén – közölte heti összesítőjében a vármegye rendőrsége.

Bács-Kiskun közútjain egy hét alatt negyvenöt olyan baleset történt, amely rendőri intézkedést igényelt. Az egyenruhások 15 olyan autóvezetőt igazoltattak, akik a vezetés megkezdése előtt szeszes italt fogyasztottak. Közülük ketten balesetet okoztak. Kiskunfélegyházán egy 23 éves nő jogosítványát vették el a rendőrök és indítottak ellene büntetőeljárást, mert ittasan vezetett. Sajnos egy hétre rá ismét arról kell beszámolnunk, hogy Félegyházán egy másik nő is úgy gondolta, nem gond az, ha szeszes italt fogyaszt mielőtt volán mögé ül. Az 52 éves sofőrt szombaton este igazoltatták az egyenruhások és mivel felmerült az ittasság gyanúja előállították a kapitányságra. Az asszonnyal szemben alkoholszondát alkalmaztak, amely 0,92 milligramm/liter értéket mutatott, ezért ő is úgy járt, mint fiatal sorstársa korábban.

A közlekedők továbbra is folyamatos ellenőrzésekre számíthatnak a vármegye útjain annak érdekében, hogy a hatóság minél több kockázati tényezőt kiszűrjön a forgalomból. A Bács-Kiskun Váregyei Rendőr-főkapitányság arra is figyelmeztetett: már egy pohár szeszes ital elfogyasztása is számít. Az alkohol kis mennyiségben is olyan élettani hatásokat vált ki – észlelési idő növekedése, reflexek tompulása, szemmozgató izmok lassulása –, amelyek a biztonságos közlekedéssel nem egyeztethetőek össze.