A Mindenszentek – Halottak Napja megemlékezés időszakára megnyitották Kecskeméten a látogatók számára a Szentháromság temetőben az egyébként kerítéssel védett Farkas- és Ferenczy kápolnák, illetve a Kálvária által behatárolt területet. Csütörtökön azonban a temető egyik munkatársa azzal szembesült, hogy a Ferenczy család kápolnájáról lelopták a bádog csatornákat.

Az elkövető még a létrát is a helyszínen hagyta. Talán még vissza szándékozott menni azért, hogy a maradék bádogot is elvigye. Megrongálták továbbá a temetőgondnoki lakást is, amelyet illetéktelenek feltörtek és az épületben éjszakáztak.

– Rengeteg problémánk adódik a rongálókkal év közben is – mondta Herczeg Anikó, temetőgazdálkodási vezető, aki arról tájékoztatott, hogy néhány évvel ezelőtt éppen ezért kényszerültek elkeríteni ezt a területet. Mint mondta, sajnos a temető elkerítetlen részein továbbra is folyamatos a szemetelés és a rongálás annak ellenére, hogy a munkájukat a Kecskeméti Városrendészet járőrszolgálattal is segíti.

A korábbi években a most feltört szolgálati lakásban egy dolgozó lakott, aki felügyelte a területet. Akkor valamivel kevesebb probléma adódott. Azonban amióta lakatlan az épület, megsokasodtak a rongálások a temetőben.

Herczeg Anikó szerint most már erőteljesebb fellépés szükséges a rongálókkal szemben, ezért a közeljövőben az önkormányzat segítségét is kérni fogják a temetőben folytatott vandalizmus megfékezéséért.