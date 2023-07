A 33 éves férfi a gyanú szerint 2023 január végétől kezdődően alig két hónap alatt tucatnyinál is több betörést követett el Sükösd, Érsekcsanád és Jánoshalma területén. Sem a módszerekben, sem az eszközökben nem válogatott: besurranással, betöréssel, lakatlevágással szerezte meg az értékeket lakóházakból, garázsokból, tárolókból, és előfordult az is, hogy egy pince tetejét bontotta meg, illetve autó szélvédőjét törte be – számolt be a rendőrség a police.hu oldalon.

Mint közölték: a tolvaj szó szerint mindent vitt, amit meglátott: benzines láncfűrészt, segédmotoros kerékpárt, számszeríjat, hatástalanított AK-47-es típusú gépkarabélyt, horgászfelszerelést, fűkaszát, szerszámkészletet, ékszereket zsákmányolt, de eltolt egy faszenes grillsütőt is, az egyik helyen pedig felbontott és megkóstolt több üveg befőttet. Egy sükösdi ingatlan átkutatása után megéhezhetett, elfogyasztott némi kenyeret, mogyorót és kakaót.

A nyomozók hamar eljutottak a feltételezett elkövetőhöz, aki azonban gyaníthatta, hogy keresik, mert egy darabig ismeretlen helyen bujkált, ezért elfogatóparancsot bocsátottak ki ellene. Néhány nappal később a gyanúsítottat elfogták, kihallgatták és őrizetbe vették. Az ellopott tárgyak egy részét lefoglalták tőle, azokat a tulajdonosok már visszakapták.