A Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság Balesetmegelőzési Bizottsága által szervezett nyílt napon a gyerekek bűn- és balesetmegelőzési játékokat játszhattak, megismerkedhettek a rendőrségi kényszerítő eszközökkel, sőt, még a fegyvereket is megmutatták nekik az egyenruhások. Emellett beleláthattak a bűnügyi technikusok munkájába, olyannyira, hogy ujj- és talpnyomatot is vettek a gyerekekről, beülhettek a szolgálati autókba vagy lábbal hajtható gokartokat és elektromos kisautókat vezethettek egy kijelölt pályán. A rendőrségi toborzás mellett jelen voltak a mélységi ellenőrző járőrök és a kommandósok is. A legnagyobb sikere talán a kutyás bemutatónak volt. A gyerekek láthatták, ahogyan a szolgálati kutyák megtalálják a bőröndbe és az autóba rejtett kábítószert, majd azt is láthatták, hogy miként teszi ártalmatlanná a rendőrkutya az agresszív támadót.

Dudásné Tóth Erika őrnagy, a Bács-Kiskun Megyei Balesetmegelőzési Bizottság titkára elmondta, hogy minden évben sok felkérést kapnak az oktatási intézményektől, hogy mutassák be munkájukat, illetve tartsanak balesetmegelőzési foglalkozásokat. Véges kapacitásaik miatt azonban nem minden felkérésnek tudnak eleget tenni, ezért rendezték meg a nyílt napot, ahová meghívták az oktatási intézményeket. Hangsúlyozta, hogy munkájuk egyik fontos célja, hogy felnőjön egy olyan generáció, melynek tagjai már ismerősökként tekintenek a rendőrökre, akik felé bizalommal fordulnak szükség esetén és nemcsak tevékenységük számonkérő vagy bírságoló aspektusára figyelnek. Mindehhez pedig hozzájárul az, hogy az ilyen rendezvényeken a rendőrök emberi oldalával találkozhatnak – fogalmazott Dudásné Tóth Erika őrnagy.