A tűzoltószertár egy olyan speciális környezet, ahová csak ritkán juthatnak be látogatók. Most vasárnap azonban gyermekek, szüleik és a tűzoltóautók szerelmesei is megtekinthetik a laktanyát, a tűzoltók járműveit és a különleges felszereléseket. A tűzoltólaktanyák ingyenesen, mindenféle előzetes regisztráció nélkül látogathatóak délelőtt 10 órától délután 16 óráig. Kalocsán, Kiskőrösön, Baján, Kiskunhalason, Kecskeméten és Kiskunfélegyházán a hivatásos tűzoltóparancsnokság laktanyájában, Solton és Kiskunmajsán a katasztrófavédelmi őrsön várják az érdeklődőket.