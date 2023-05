A szomszédja értesítette egy jánoshalmi férfit vasárnap este arról, hogy a felújítás alatt álló, pillanatnyilag lakatlan házából üvegcsörömpölés hallatszik. A tulajdonos az ingatlanhoz sietett, aminek az egyik ablakát kitörve találta. Odabent pedig azt látta, hogy valaki összekészítette a szerszámait, azok szállításra készen hevertek egy kupacba rendezve. A váratlan események sora azonban nem ért itt véget: az egyik sarokban meglátta a tolvajt és azonnal értesítette a rendőröket. A nyomozók perceken belül a helyszínre értek és előállították a bűnelkövetőt, akiről időközben kiderült, hogy bőven van még bűncselekmény a rovásán – közölte a rendőrség.

Az egyenruhások úgy sejtik, hogy a 21 éves férfi két hónapja egy boltba és egy büfébe is betört, hogy szert tegyen pár üveg alkoholra és egy mobiltelefonra. Az egyik helyre az ablakot betörve jutott be, másutt pedig az ajtót feszítette be némi zsákmányért. A gyanú szerint volt olyan, amikor kerékpárt lopott az egyik tárolóból és pár hónappal később egy másik büfébe is bement. Innen szintén mobilt lopott, valamint sajtot és pénzt. Megpróbált egy dohányboltot is feltörni, de ott nem járt sikerrel. A fiatal bűnelkövetőt kedden őrizetbe vették és gyanúsítottként hallgatták ki a lopásokért és. A rendőrök kezdeményezték a letartóztatását és vizsgálják, hogy további bűncselekményeket elkövetett-e, valamint volt-e társa.