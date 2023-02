A Kiskunhalasi Rendőrkapitányság nyomozói őrizetbe vettek kedden egy 27 éves helybéli férfit, aki 2022.januárjától több bűncselekményt is elkövetett – közölte a rendőrség.

A rendőrök gyanúja szerint a tolvaj rovására mostanra 18 bűncselekmény írható: családi és lakatlan házakba, telephelyre, valamint egy boltba surrant be. Nem volt viszont szerencséje, mert a legtöbbször csak az udvarig jutott, ahonnan tujákat, virágokat és kerti díszeket vitt el. Ha kellett, ki is ásta a növényeket. A zsákmányai között kerékpárok is szerepeltek, legutóbb pedig egy kamrát fosztott ki.

A férfit már jól ismerik a nyomozók, hiszen már többször is elfogták és kihallgatták a lopások miatt, azonban mindig folytatta a bűnözést, így most kezdeményezik a letartoztatását.

Mint írják, a tolvajt több esetben 23 éves társa segítette, ő jelenleg szabadlábon védekezik. A rendőrök vizsgálják, hogy a két férfi elkövetett-e más bűncselekményt is.