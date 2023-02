A biztonsági öv használatáért kampányol a rendőrség, és egész évben kiemelten ellenőrzik annak használatát.

– A közlekedők számára is érezhetően megnő a célzott ellenőrzések száma az utakon, természetesen nem az egyéb típusú ellenőrzések rovására – mondta Dudásné Tóth Erika, a Bács-Kiskun Vármegyei Balesetmegelőzési Bizottság titkára.

Hangsúlyozta, hogy az elmúlt években némileg fejlődött hazánkban a biztonsági öv használatának kultúrája, de még mindig messze elmarad a fejlettebb nyugat-európai és skandináv államok számaitól. Utóbbiakban a közlekedők 98-99 százaléka használja az életmentő passzív biztonsági berendezést, ezért van mit fejlődnie a magyar úton lévőknek. További szomorú adat, hogy az Európai Unión belül Magyarországon használják legkevesebben a hátsó biztonsági övet.

– Sok esetben a biztonsági öv használata képes csak életet menteni egy balesetben.

Ugyanis a biztonsági rendszerek csak akkor tudják kifejteni életvédő hatásukat, ha az övet használjuk – hangsúlyozta Dudásné Tóth Erika, aki elmondta, hogy a felnőttek mellett természetesen a gyermekek biztonságos utazására is hangsúlyt kell fektetni. 150 centiméter testmagasság alatt kötelező a gyermekbiztonsági rendszer, vagyis a gyerekülés használata, melyet lehetőleg a hátsó üléssoron rögzítsen a gondozó.

– Nagyon sokan az első ülésen rögzítik a gyermekülést, pedig az az ideális, ha hátra szerelik be, lehetőleg középre, esetleg jobb oldalra. Ha mégis előre akarja tenni a gyerekülést a szülő, akkor mindenképpen az műszerfalnak háttal legyen és kapcsolja ki a légzsákot. Ha egy gyermek az első ülésen utazik és kinyílik a légzsák, az nagy bajt okozhat, hiszen nekik még nem olyan ellenálló a csontozatuk, mint a felnőtteknek, így súlyos roncsolást okozhat az arcon – mondta az őrnagy.

De a légzsák önmagában, biztonsági öv nélkül nem sokat ér, sőt veszélyes is lehet.

– A légzsák 300 kilométeres sebességgel nyílik ki, ezért a felnőttek számára is nagyon fontos, hogy biztonsági övet használjanak. Ellenkező esetben akár visszájára is fordulhat az életmentő lufi hatása és átrendezi az arcot, vagy akár a csigolya is eltörhet – figyelmeztet az őrnagy és hangsúlyozta, hogy sokan hiszik azt, hogy biztonsági öv nélkül is megfogja a kirepülő testet a légzsák, de ez tévedés. Ugyanis az első két légzsák között kifér a nagy sebességgel kirepülő test. Sőt egy ütközésnél olyan erőhatásnak van kitéve az ember, hogy egészen kicsi résen átrepül. Ugyanez érvényes a hátul ülőkre is.

Dudásné Tóth Erika, a Bács-Kiskun Vármegyei Balesetmegelőzési Bizottság titkára

Fotós: Bús Csaba / archív-felvétel

– Azért fontos, hogy hátul is be legyen kapcsolva a biztonsági öv, mert sok esetben a hátsó ülésről előre repülő utas öli meg az elöl utazókat, halálos csigolya sérülést okozva – mondta Dudásné Tóth Erika.

Gyakorta hallható kifogás a biztonsági övet nem használó közlekedőktől, hogy azért nem kapcsolják be az övet, mert tudnak olyan esetről, amikor az mentette meg az autóst, hogy nem használta a biztonsági övet. A szakember elmondta hogy ezek a történetek sokkal inkább tekinthetők önigazolásnak, mintsem a valóságnak.

– Mi az évtizedek baleseti helyszínelői tapasztalatával egy ilyen esettel sem találkoztunk.

– összegezte az őrnagy, kiemelve, hogy sokkal nagyobb az esélye annak, hogy a balesetnél meghalnak a közlekedők azért, mert nincsenek bekötve, minthogy azért halnának meg, mert bekötötték magukat. Némi statisztikával is alátámasztotta mondanivalóját.

– A járművezetők 87,5 százaléka kapcsolja be az övet. Az első utasok aránya 85,7 százalék, a hátsó utasoké 47,9 százalék és a gyermekeket csak 57,6 százalék köti be. Érdekesség, hogy hétköznapokon a járművezetők 87 százaléka, hétvégén a 92 százaléka kapcsolja be a biztonsági övet. Övhasználat nélkül négy és félszer nagyobb az esély, hogy az autóban utazók meghalnak a balesetben. Az elől ülők esetén 3,6-szor, a hátul ülőknél 7,9-szeres a halálozási valószínűség egy balesetnél övhasználat nélkül. Amennyiben az autóbaleseteknél minden üléspozícióban csak 10 százalékkal nagyobb lett volna a biztonsági öv használatának aránya, akkor 2020-ban 45 haláleset és 118 súlyos sérülés, 2021-ben 65 haláleset és 144 súlyos sérülés lett volna elkerülhető.

Ez a közúti balesetben elhunytak mintegy 12 százaléka.

– osztotta meg a sokkoló adatokat az őrnagy.

Dudásné Tóth Erika azt javasolja, hogy ezek fényében mindenki fokozottan ügyeljen a biztonsági öv bekapcsolására, és azért is, mert a rendőrség egész évben nagy erőkkel ellenőrzi ezt a közlekedőknél.