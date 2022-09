Egy hétig fokozottan ellenőrzi a rendőrség a vasúti átkelőket és a személyvonatokat, valamint a pályaudvarokat az Országos Rendőr-főkapitányság RAILPOL akciója keretében. Az Európai Unió által koordinált akció célja a vasúti biztonság fokozása és fenntartása, amihez hazánk mint uniós tagország, minden rendőri szerve csatlakozott, így a megye teljes állománya is – tájékoztatott dr. Szilágyi József százados, a Kecskeméti Rendőrkapitányság Járőr és Őrszolgálati Alosztályának alosztályvezetője.

A rendőrök hétfőtől egy hétig jelen lesznek a személyvonatokon, a MÁV munkatársaival együttműködve, és a pályaudvarokat is kiemelten és visszatérően ellenőrzik, s az éjszakai órákban is igyekeznek megelőzni a vagyon elleni bűncselekményeket. Ez idő alatt fokozottan ellenőrzik a vasúti átjárókat is, ahol a vonatkozó KRESZ-szabályokat tartatják be az egyenruhások. Az egy hét alatt Kecskemét valamennyi vasúti átjárójánál ellenőrzést végeznek a rendőrök, meghatározott rotációban.

Sajnos országszerte, így Kecskeméten, s megyénkben is számos baleset vasúti átjáróban történt, melyek közül több halálos kimenetelű volt, így különösen indokolt az ilyen jellegű akció.

Kedden sajtónyilvános ellenőrzést tartottak a Kecskeméti Rendőrkapitányság munkatársai Hetényegyházán, az Úrihegy egyik vasúti átjárójában, ahol egy igen-igen drága, többmilliós rendőrségi drón is a magasba emelkedett, aminek köszönhetően egy teljes vonalszakaszt, s annak több átjáróját is beláthatták a rendőrök. Az éles szemű drón egész héten, a közlekedők számára alig észlelhetően figyeli az átkelőket, ezért ott is érdemes a szabályok szerint közlekedni, ahol nem látnak rendőröket az autósok.

Szilágyi százados a sajtótájékoztatón az akcióval kapcsolatban felhívta a figyelmet arra, hogy a közlekedők fokozott óvatossággal közelítsék meg a vasúti átjárókat. Keressék a biztosítóberendezést, legyen az fénysorompó, félsorompó. Ha nincs, akkor a jelzőtáblát kell figyelni.

Az átjárónál lévő Stop-táblánál minden esetben meg kell állni, körülnézni, és csak azután áthaladni, miután a közlekedő megbizonyosodott a biztonságos átkelés lehetőségéről.

Szilágyi százados hangsúlyozta, hogy az átjárón nem szabad megállni, a KRESZ előírása szerint legalább öt kilométeres átlagsebességgel kell áthaladni a pályatesten. A fokozott óvatosság a sebesség helyes megválasztását is jelenti, valamint fontos, hogy teljesítsék meggyőződési kötelezettségüket a közlekedők, egyszerűbben szólva jól nézzenek körül az áthaladás előtt, s a sebességet is ehhez igazítsák.

A százados hangsúlyozta, hogy az egyhetes fokozott és célzott ellenőrzés során nem céljuk a büntetés, az csak egy eszköz, hogy elérjék globálisnak számító céljukat: a vasúti és a közúti közlekedés – s ezek találkozása – biztonságának javulását. Amennyiben szabályszegőket észlelnek a rendőrök, intézkednek velük szemben, de természetesen a magasabb célt figyelembe véve.