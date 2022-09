A program elején dr. Szeberényi Gyula Tamás országgyűlési képviselő, Lévai Jánosné tanácsnok, és Steiner Petra, a könyvtár kommunikációs referense köszöntötte a nap főszereplőit.

Dudásné Tóth Erika őrnagy, a Balesetmegelőzési Bizottság titkára hírportálunknak elmondta, hogy a rendezvény már hagyomány, hiszen hosszú évek óta szerveznek időseknek szóló bűn- és balesetmegelőzési foglalkozást. Tavaly óta vetélkedő formájában, interaktívan játékos módon dolgozzák fel a vonatkozó témaköröket, melyben idén is nagy lelkesedéssel vett részt a tíz hét fős csapat. A főbb témákat a 112-es segélyhívószám, a vagyonvédelem és az állatvédelem alkották, emellett a közlekedésbiztonságra is hangsúlyt fektettek. A kitöltött válaszlapok eredményeit a rendőrség szakértői értékelték, párbeszédes formában feldolgozták, majd prezentációt is láthattak az adott témakörökben az idősek.

Az árpádvárosi Csigabiga Óvoda Cica csoport nagycsoportosai is szórakoztatták az időseket néptánccal, énekkel és szavalattal. A Református Konviktusban elköltött közös ebéd előtt pedig Fejős Jenő nótáit hallhatták a résztvevők. A program ideje alatt az ölelő Kéz Alapítvány jóvoltából szűrővizsgálatokon vehettek részt a nyugdíjasok.