Az augusztus 20-i ünnepség keretén belül sárkányhajó versenyt rendeztek a településen. A változó időjárás miatt hosszúra nyúlt a rendezvény. Egy 45 éves helyi férfi, a rendezvény ideje alatt több alkalommal is átúszta a holtágat, akkor, mikor az időjárás azt megengedte. Az utolsó futam után is ezzel próbálkozott. Már majdnem átért a túlsó partra, amikor elmerült, majd ismét a víz felszíne fölé került. A parton valaki észre is vette, hogy már nem mozog, és azonnal értesítette a hangosbemondót. Először az egyik sárkányhajó kormányosa sietett a szerencsétlenül járt férfi segítségére, de egyedül nem tudta a hajóba húzni. Rögtön öten is a vízbe ugrottak, hogy segítsenek neki. Szerencsére sikerült a sárkányhajóba betenni, és amikor a kiértek a partra megkezdték az újjáélesztését. A mentők telefon segítségével adtak utasításokat, az újraélesztőknek. A helyszínre két mentő és egy mentőhelikopter is érkezett, akik átvették az eszméletlen férfi gondozását.

A szerencsétlenül járt férfi felesége elmondta, hogy a férje nem régen szívműtéten esett át, és lehet, hogy az okozhatta a balesetet. Egyébként jól és szeretett úszni. A férfit a mentők a kecskeméti kórházba szállították.