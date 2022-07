Békésen aludt feleségével kiskunhalasi otthonában egy 76 éves idős férfi, amikor június 10-én éjszaka valaki betörte a bejárati ajtó üvegét, majd a résen benyúlva elfordította belülről a zárban lévő kulcsot – közölte a rendőrség. A betörő ezután zseblámpával pásztázta át az ingatlant, amire az idős sértett fel is riadt, azonban fekvőbetegként nem tudott tenni a kifosztó ellen semmit. A tolvaj nem zavartatta magát, még az idős párnája alá is benézett, végül a feleség pénztárcája lett a zsákmánya, benne 55.000 forinttal.

Az esetet követően – tíz nappal később – egy kerékpár tűnt el az egyik társasházból, majd két ingatlan udvarából is meglovasított egy-egy kétkerekűt az ismeretlen. A tolvaj attól sem riadt vissza, hogy gépkocsikat törjön fel, egy kevés aprópénzért vagy kulcscsomóért. Az utolsó dobása egy hangszóró és cipőlopás volt szerda éjszaka, amiket az egyik családi ház pincéjéből vitt el. A történteket kamera rögzítette, aminek felvétele alapján azonnal beazonosították a rendőrök az elkövetőt, majd reggelre virradóan el is fogták. Úgy sejtették, hogy az 56 éves férfi a felelős a több mint fél tucat bűncselekmény elkövetéséért, ami be is igazolódott, amikor a gyanúsított részletes beismerő vallomást tett. A lakásán végzett házkutatás alkalmával a rendőrök megtalálták a hangszórót és az egyik kerékpárt, amiket visszaadnak a tulajdonosoknak. A nyomozók kezdeményezték a tolvaj letartóztatását.