Állampolgári bejelentés érkezett szilveszter éjszaka, miszerint ismeretlenek bántalmaznak egy férfit Hetényegyháza egyik utcájában. A kiérkező rendőröknek egy betört ablakról számoltak be a jelenlévők, ezért eljárás indult a megyeszékhely rendőrkapitányságán – írja a police.hu.

A közleményből kiderül, hogy a nyomozás során több tanút is meghallgattak a rendőrök, akik elmondása szerint együtt szilveszterezett két család Hetényegyházán, amikor egy vendégként érkező házaspár összeveszett egymással, és a férj ütlegelni kezdte kedvesét. A vita hevében egy ablak is kitört, majd a házigazdát – aki csitítani próbálta a kedélyeket – megütötte az agresszív férfi. A jó hangulatnak hamar véget vetett az affér, és a családot távozásra szólították fel a vendéglátóik. Az esetről értesítették a házigazda lányát és kedvesét, akik azonnal hazaindultak a történtek hallatán. Velük volt még egy ismerősük is. A nőt kitették a lakásnál a férfiak pedig a balhés család után eredtek. A vita odáig fajult, hogy vascsővel és egyéb fémtárggyal esett egymás a két fél. A verekedés közben egy autót is megrongáltak, valamint egyikük levette annak rendszámtábláit. A kár, amit okoztak egymillió forintra rúgott.

A rendőrök öt férfival szemben felfegyverkezve elkövetett garázdaság miatt folytattak eljárást. Valamint közülük három személynek – egy apának és két fiának – rongálás miatt, a családfőnek kiskorú veszélyeztetése miatt, idősebbik fiának pedig egyedi azonosítójel meghamisítása miatt is felelnie kell.