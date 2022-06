Hazafele sétált egy 14 éves fiú hétfő délután Kiskunmajsán, amikor kiabálást hallott a háta mögül. A kamasz megfordult és látta, hogy egy ismeretlen fiatal követi, majd amikor utolérte az időről kérdezte. A fiú elővette a zsebéből a telefonját, és megmondta neki az időt. Ekkor az ismeretlen elkérte a készülékét, mondván, hogy internetezni szeretne. A kamasz nem adta neki oda és tovább folytatta az útját hazafelé. De a fiatal még ekkor is követte, majd megragadta a kezében a telefont és rángatni kezdte. A huza-vona nem tűnt célravezetőnek, ezért a tolvaj megfenyegette, majd megszerezte a készüléket, és elment – írja a police.hu.

A kiskunmajsai rendőrök nyomozást indítottak, és keresni kezdték a fiatal rablót, akit másnapra be is azonosítottak. Arra is fény derült, hogy a 16 éves kamasznak, nem csak ennyi van a rovásán, ugyanis korábban két alkalommal is autót kötöttek el 36 éves társával. A duó fiatalabbik tagját kedden őrizetbe vették és kezdeményezik letartóztatását. Az idősebbik férfinek lopás és jármű önkényes elvétele mellett kiskorú veszélyeztetése miatt is felelnie kell.