A nyomozás során arra is fény derült, hogy a trió két idősebbik tagja többször vitt el virágokat udvarokból, és arra sem voltak restek, hogy kiássanak egy tuját vagy pálmafát a kertekből. Ezen felül egyikük többször kirámolt egy-egy garázst is. A 29 és 26 éves férfi jelenleg is letartóztatásban van, fiatalabb társuk szabadlábon védekezhet. A nyomozók az eljárást befejezték, az iratokat pedig megküldték az ügyészség részére.

Fotó: police.hu