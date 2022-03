A férfi még 2020 májusában egy harkakötönyi presszóban, ittas állapotban agresszíven viselkedett a vendégekkel: kötözködött, szidalmazta őket és köpködött is. Egy vendéggel szóváltásba is keveredett, leköpte, majd egy sörös üveggel támadt rá, de elesett és ő maga is megsérült. Ezt követően egy gázpalackot vett magához és azzal fenyegetőzött, hogy mindenkit felrobbant a helyszínen. A vendégek értesítették a rendőröket és a mentőket. A férfi beleegyezett, hogy kórházba szállítsák, azonban a kórházban az ápolót és az orvost szidalmazta, veréssel fenyegette, végül egy nyugtató injekcióval megfékezték.