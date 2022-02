(09:27):

Információink szerint, a fiatal 14 éves lányt hiába próbálták újraéleszteni a mentők, sajnos nem sikerült megmenteni az életét.

(8:25):

Az autóban egy fiatal férfi is utazott, aki szintén megsérült a balesetben, őt is kórházba szállítják. A helyszínre egy harmadik mentőautó is érkezett. A mentőhelikopter vért is vitt magával a helyszínre a fiatal lánynak.

(08:15):

Mentőhelikopter érkezett a balesethez. Úgy tudjuk, hogy az autó a jobb oldali árokba hajtott le, ahol egy fának csapódott és a fa teljesen felszakította a gépkocsi tetejét. Helyszíni információink szerint, az autóban fiatalok utaztak. A fiatal lányt éppen újraélesztik a mentők. Információink szerint, a baleset helyszínén teljes útzár van.

A baleset pontos körülményeit a rendőrség vizsgálja.