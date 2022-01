Rengeteg munka felderíteni és elkapni egy bűnszervezetet

Tavaly Bács-Kiskun megyében több embercsempész bűnszervezetet is felderítettek a rendőrség és ügyészség munkatársai (bűnszervezetről akkor beszélünk, ha a bűnözői csoport legalább három tagból áll, hosszabb időre szervezik, konspiratívan működik, alá-fölérendeltségi viszonyok érvényesülnek és a tagok olyan súlyos bűncselekményt követnek el, amely a Btk. szerint öt év vagy annál hosszabb szabadságvesztéssel büntetendő). A bajai ügyészeknek volt etéren a legtöbb munkájuk, ők négy ügyben irányították a nyomozást, melyet a Nemzeti Nyomozó Iroda Illegális Migráció Elleni Osztálya folytatott le. Az egyik ügyben Budapesten két arab embercsempész szervezőt fogtak el, rajtuk kívül magyar, bolgár és török szállítók vannak letartóztatásban. Egy másiknál Budapesten szintén két arab szervezőt sikerült lekapcsolni, de előzetesben van a csempészjárműveket hazánkban bérlő magyar gyanúsított és a külföldi szállítók is. Ebben az ügyben Hollandiában is folyik eljárás, ott is fogtak el szervezőket. A holland és a magyar hatóságok között az együttműködést az Eurojust segíti és közös nyomozócsoportot is felállítottak. Szintén szép siker annak az Ausztriából irányított csoportnak a felszámolása, amelyben hat moldáv sofőr és a magyar rendszámú autókat biztosító magyar gyanúsított került rendőrkézre.

„Magányos” embercsempészek csak kivételes esetben fordulnak elő, ugyanis az egyedül elfogott sofőrök esetében is a legtöbbször megállapítható, hogy megbízó, szervező vette rá a migránsok szállítására.

2021-ben két esetben az illegális bevándorló az ismerősét kérte meg a bűncselekmény elkövetésére. Az egyiknél az Unió területén jogszerűen tartózkodó férfi a belépésre nem jogosult testvérét és unokatestvét akarta az országon átcsempészni. Volt olyan is, hogy egy, a bevándorlóknak szabadidejében segédkező német nyugdíjas elment Szerbiába, a zombori menekülttáborba egy migránsért, de a bácsalmási határátkelőhelyen lebuktak a csomagtartó ellenőrzésekor.

De vajon a határsértések számának nagyarányú megemelkedése mellett az embercsempészek és a migránsok mekkora részét tudják elfogni a hatóságok?

– A látencia kérdése valamennyi bűncselekménytípusnál felmerül, azonban a mérése nem feladata az ügyészségnek. A megye ügyészei és rendőrei minden erőfeszítést megtesznek valamennyi embercsempész elfogása és felelősségre vonása érdekében. A felderítés nagyon hatékony, köszönhetően a megyében lévő dunai hidak rendőri ellenőrzésének, lezárásának

– hangsúlyozta dr. Schmidt Gábor. Hozzátette: a nyomozásoknál a legnagyobb nehézséget a konspiratív elkövetési mód, a nehezen követhető internet alapú kommunikáció, a határokon átnyúló szervezettség, valamint az ellenőrizhetetlen illegális pénzmozgások, a bankok hálózatát elkerülő „hawala” rendszer jelenti. Komoly terhet ró a megye ügyészségeire és rendőrségeire a tolmácsok biztosítása, különösen „egzotikus” nyelvek esetében, és ha az elfogás éjszaka történt.

– Az elmúlt hónapokban jelentősen megnövekedett azoknak az eseteknek a száma, melyeknél az embercsempészek nem tesznek eleget a rendőri felszólításnak és szándékosan kikerülik az ellenőrzést, illetve megpróbálnak elmenekülni az őket üldöző rendőrök elől. A Kiskunfélegyházi Járási Ügyészség egyik ügyében a rendőrök több mint 100 kilométeren keresztül üldözték az embercsempészt, aki a menekülés közben egy közlekedési bűncselekményt is elkövetett. Egyes esetekben a csempészek a leállított autóból kiugorva, a migránsokat hátrahagyva futva próbálnak eltűnni, azonban az egyelőre nem jellemző, hogy az elfogáskor aktív ellenállást tanúsítanának a rendőrökkel szemben - jelentette ki dr. Schmidt Gábor. Az is emlékezetes eset volt, amikor december végén Kiskunmajsa közelében, Kígyós határában a rendőrök elől menekülve egy autó fának ütközött, ebben az embercsempész sofőr mellett hat migráns utazott, közülük többen is megsérültek a balesetben.

Az elfogott migránsokat – meghallgatásuk után – a hatályos magyar jogszabályok értelmében visszakísérik az ideiglenes biztonsági határzárhoz.