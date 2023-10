Pénteken egy gyors mozgású hidegfront vonul át az országon, amely mentén és annak előterében is nagy területen 70 kilométer/óra feletti széllökésekre kell számítani. A hidegfront mentén délután zivatarok a déli, délnyugati országrészben heves zivatarok is kialakulhatnak. A zivatarokat 80-90 kilométer/órát meghaladó széllökések kísérhetik, a hevesebb zivatarokhoz 90-100 kilométer/órás lökések is társulhatnak. Emellett apró szemű jég, illetve intenzív csapadék (10-20 milliméter) is kísérheti az intenzívebb gócokat. Estétől a légmozgás (várhatóan jelentősen) veszít erejéből és a zivatartevékenység átmenetileg megszűnik.

Az ország északi felén késő délutánig estig az eddig lehullott csapadék mellett még további kiadós mennyiség várható, összességében a nap végére néhol a 40-50 millimétert meghaladó mennyiség is összegyűlhet.

Fotó: met.hu