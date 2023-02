A koponyeg.hu szerint a reggeli ködfoltok feloszlása után változóan felhős időre számíthatunk, inkább csak pár órás napsütés lehet. Elszórtan szitálás, kisebb eső előfordulhat. 4 és 9 fok között alakul a hőmérséklet. Az északnyugati szél néha megélénkül.

Mint írják, tartósan frontmentes időszak köszönt ránk, a közelgő napokban nem érvényesül markáns fronthatás térségünkben. Jelentősebb egészségi állapotot befolyásoló időjárási tényezőre nem kell számítani. A vérnyomásproblémák azonban most is előjöhetnek, különösen délelőtt okozhat sokaknál gondot a rosszullét, és a szédülés. A koncentrálási problémák szintén fokozódhatnak. Az ízületi bántalmakkal élők főként reggel tapasztalhatnak végtagfájdalmakat. A következő napokban erősödhetnek az allergiás tünetek az arra érzékenyeknél. A fényszegény téli időszakot követően sokan kikívánkozunk a természetbe, érdemes is lehet kihasználni a jó időt kirándulásra, sportolásra, szabadtéri tevékenységekre.