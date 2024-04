A nemzetgazdasági miniszter rövid előadásában elmondta, hogy az elmúlt tíz év alatt megduplázódott a roma dolgozók aránya. Szólt arról is, hogy ma szinte teljes a foglalkoztatottság, aki akar dolgozni, az tud.

Országos szinten tíz év alatt közel kétszeresére, a 2013-as 26-ról 2021-re 46 százalékra nőtt a dolgozók aránya a roma társadalmon belül, a szakképzés, a felnőttképzés támogatása a kormány számára kiemelt feladat. A kiskunhalasi kezdeményezés példaként szolgál a cigány társadalom számára, és több hasonló fejlesztésre van szükség Nagy Márton szerint.

A nemzetgazdasági miniszter szólt arról is, hogy a turisztikai szakterületen olyan programon is gondolkodnak, amely a vidék fejlesztését is elősegíti: tervben van kifejezetten vidéki éttermek számára egy támogatási program kidolgozása. Emellett hamarosan ki fognak írni egy élőzenés cigány zenekarok részére szóló pályázatot, amelynek keretében ilyen zenekarokat tudnak majd támogatni.