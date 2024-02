A rendezvény utolsó harmadában Szemereyné Pataki Klaudia polgármester vette át a szót, aki arra hívta fel a figyelmet, hogy egy új korszak elején áll nemcsak a város, de az ország is. A Covid-járvány, a háborús és a gazdasági válság miatt átrendeződnek azok az erőviszonyok, amelyek a korábbi időszakban meghatározták az országok, a térség mozgásterét, az erőviszonyokat. Ráadásul az éghajlat változás is kihívásokat intéz az itt élők felé. Jelenleg a négy legdinamikusabb vidéki magyar város egyike Kecskemét, ezt a pozíciót kellene megőrizni, mondta. A város a XXI. században ipari oktatási központtá vált. Az iparban forradalom zajlik, a társadalom átalakul. A kihívásokra okos, gyors, megfontolt válaszokat csak egy összetartó közösség képes adni. Mint mondta, ha egyszer az időutazók majd évtizedek múlva újból elindulnak a városházán, akkor elképzelhető, hogy a vendégek – megszemélyesített – fogadói azok a szereplők lesznek, akik most a díszteremben tartózkodnak.

A rendezvény végén a Kodály Intézet külföldi hallgatóiból álló kórus adott minikoncertet. A program fogadással ért véget.