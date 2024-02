A Szentkirály–Lakitelek Hegyközség minden évben más településen rendezi meg tavaszi borbírálatát. Most a nyárlőrinci művelődési ház nagytermében várták az ítészeket és a szőlősgazdákat. Az előbbiek a hagyományoknak megfelelően véleményt is mondtak a borokról.

Jól szerepeltek a hegyközségi homoki borok

Fotó: Szentirmay Tamás

A megjelenteket László Géza hegyközségi elnöke köszöntötte, aki bemutatta a bíráló bizottság tagjait: Dr. Németh Krisztinát, Szabó Attilát és Kiss Gézát, a Magyar Agrár és Élettani Egyetem Szőlészeti Borászati Intézet Kecskeméti Kutató állomásának munkatársait, Dabasi Gábor a Damax Kft. ügyvezetőjét, Magyar Lászlót, a Damax Kft. tulajdonosát és Petrányi Gábort, a Szikrai Borászati Kft. főborászát. A két-három főből álló bizottság külön-külön kóstolta a mintákat. Az egyik a páratlanokat, a másik a párosokat.

A versenyre harmincöt minta érkezett, melyből tizenöt volt fehér, öt rozé, két siller és tizenhárom vörös. Az ítészek olyan fajtákat kóstolhattak, mint: kövidinka, rajnai rizling, generosa, szürkebarát, cserszegi fűszeres, aletta, Irsai Olivér, Néró, kékfrankos, zweigelt, cabernet franc, cabernet saugvignon, és egykét cuvée.

Vegyes képet mutattak a borminták

Először természetesen a fehér fajtákat bírálták el. Hagyomány az a hegyközségnél, hogy a bíráló bizottság tagjai néhány minta kóstolása után véleményt mondanak a borokról. Ezúttal is így volt. Ezt azért végzik így, hogy a jelenlévő kistermelők megtudják, hogy a szakemberek milyennek ítélik meg a boraikat. Ilyenkor természetesen nemcsak jó kritikát fogalmaznak meg, de elmondják a hibákat is. A fehér boroknál összességében pozitív dolgokat mondtak el. Külön kiemeltek kétfajtát a generosát és az alettát. Mind a kétfajta viszonylag még új, főleg az utóbbi. A fajtajellege érezhető volt, szép illattal és ízzel rendelkeztek. Nagyon szépen hozták azt, amit a fajtának hoznia kell.

A rozék színben megfelelőek voltak, de nem mindegyiknek volt elegáns a megjelenése.

A vörösborok, amelyeknek nagy része kékfrankos volt, kellemes meglepetést okoztak. Nemcsak 2023-as évjáratot, hanem régebbit is hoztak a termelők, amelyekről az volt a vélemény, hogy nagyon szépek és tartalmasak, a színanyaguk megfelelő, sőt néhány kékfrankosnál még sötétebb is, mint amilyen az a fajtától elvárható. Elhangzott az is, hogy érdemes lenne egy-két évvel később is megnézni azt, hogy akkor mit tudnak. A cabernet fajták is azt nyújtották, amit el lehet tőlük várni. A termelők természetesen megkóstolhatták mindegyik mintát, és ha akartak, maguk is értékelhették a borokat, a bírálat végén pedig megbeszélhették a szakemberekkel az esetleges problémáikat.

A legjobb borok

A harmincöt tételből tizenhárom kapott arany-, tizenhét ezüst-, öt pedig bronz minősítést. Kizárni nem kellett egyetlen mintát sem. Üzemi kategóriában a Damax Kft. 2023-as Irsai Olivér bora lett a legjobb, termelői kategóriában pedig Nagy József 2022-es kékfrankosa. Különdíjban részesült Polyák Albert 2022-es kékfrankosa. A Mathiász János borrend zászlós különdíját Papp Kálmán 2023-as generosa bora kapta.