Az Univer a kétnapos rendezvényére, pénteken és szombaton – az előzetes regisztrációk alapján – több ezer látogatót várnak, akik több turnusban ismerkedhetnek meg az üzemben folyó munkával. Oda is beléphetnek, ahová eddig nem is remélték.

Az Erős Pista Feszt nyitóünnepségén a vendégek és a sajtó képviselői elsőként egy rövid kisfilmet tekinthettek meg a júniusban átadott hetényegyházi, csúcstechnológiás üzemről, ahol az Univer két hungarikum termékét, az Erős Pistát és a Piros Aranyat is gyártják. A kisfilmben idéztek Molitórisz Károlytól, az Univer Product Zrt. vezérigazgatójától: „Az élet az erőfeszítéseket díjazza, nem a kifogásokat.” Ez is fémjelzi, hogy az Univer 75 éves fennállása alatt sokszor kellett akadályokat leküzdeniük, mindig keményen megdolgoztak a sikerért.

Ezt követően Szemereyné Pataki Klaudia, Kecskemét polgármestere, a rendezvény fővédnöke mondott köszöntőt. Kiemelte: az Univer amellett, hogy kiváló termékeket gyárt, egy kiváló munkáltató is. A város fő szövetségesei közé tartozik. Az új üzemük is jól mutatja: képesek az újjászületésre, az újjáéledésre még ebben a veszélyekkel teli világban is.

Újragondolták a következő 75 évet, ennek egyik kezdőlépése az Erős Pista Feszt.

Van hozzá esszenciájuk, erejük. Hetényegyháza városrész felemelkedőben van, melynek része az Univer üzem is. Végül hozzátette: a jövőben már nemcsak a szüreti mulatságnak lesz vonzereje a városrészben, hanem az Erős Pista Fesztnek is, melynek köszönhetően a hungarikum Erős Pista termékük világraszóló márkává válhat.

A polgármesteri köszöntő után Szőke Gábor Miklós, az Erős Pista Feszt díszvendége mesélt az üzem kertjében álló „Az Erő Eszenciája” szobor alkotói folyamatáról. A neves szobrászművész ráadásul aktív szerepet is vállalt a rendezvény során, hiszen tagja volt annak a zsűrinek is, amelyik a környékbeli iskolásoknak kiírt művészeti pályázat végeredményéről döntött. A gyerekektől azt kérték, hogy készítsék el saját elképzelésük és fantáziájuk szerinti paprikaszobrukat. Első lett a Bányai Gimnázium csapata, elismerésül 300 ezer forintot kaptak a diákok, melyet kirándulásra fordíthatnak. Második helyen végzett a Béke iskola, a gyerekek 150 ezer forint támogatást vehettek át. A harmadik díjat, 100 ezer forintot pedig a Lánchíd iskola csapata érdemelte ki.

Fotó: Bús Csaba

Ezt követően megkezdődött a gyárlátogatás, az első turnusban Szemereyné Pataki Klaudia polgármester is megtekintette a gyártási folyamatokat.

A fesztivált a tervek szerint évente megrendezik majd. Célja, hogy minél több ember bepillantson a cég kulisszái mögé, illetve a család és az összetartozás élményét hangsúlyozza.