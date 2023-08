A traktorozás ötlete Erikánál és Diánánál is a családra vezethető vissza, de, ami a tanulmányaikat illeti, egészen más területen végezték:

– A tanulmányaimat nem a mezőgazdaságban végeztem, hanem gimnáziumban, viszont a gimnazista éveim alatt eldöntöttem, hogy nekem a mezőgazdaság nagyon tetszik és ebben szeretnék tevékenykedni a későbbiekben

– mesélte Erika

– Én ezen a területen tanultam Jánoshalmán, növénytermesztő szakmát szereztem, és az országos SZKT-versenyen harmadik helyezést értem el – folytatta Diána, aki hozzátette, hogy a jövőben még szeretne visszaülni az iskolapadba, hogy gépésztechnikusi végzettséget szerezzen.

Megkérdeztük tőlük azt is, hogy szeretnének-e a jövőben is ezzel foglalkozni, akár komolyabb szinten is. Erika inkább csak hobbiként, kikapcsolódásként űzi jelenleg a traktorozást, viszont valamilyen szinten mégiscsak dolgozik benne már most is, hiszen az állataik ellátását és a takarmányok betakarítását gépekkel végzik otthon.

Több versenyen is részt vett már Fodor Erika

Fotó: Beküldött fotó

A versenyekről is kérdeztük a lányokat:

– Ahol trak­to­ros­ver­seny, azon a helyszínen van egy gyülekező és onnan indul egy felvonulás. A felvonulásról visszaérve kezdődnek a versenyek. Több kategória van.

Elsősorban ez ugye férfiaknak van kitalálva; van ügyességi verseny, gyorsulási és erőhúzó is.

A női kategória egy plusz kategória, ahol általában az ügyességi verseny jellemző. Itt szlalom van, vagy egy vizesárok van még, vagy egy dombra kell felmenni, de lehetséges, hogy tolatni is kell benne, mindez pedig időre megy – osztotta meg Erika a részleteket.

A traktoroslányok kiemelkedő teljesítményt nyújtanak a versenyeken, és sorra zsebelik be a dobogós helyezéseket. Erika például Jakabszálláson, a Magyar Kertben szerezte az egyik első helyezését. A másikat Orgoványon, a traktoros majálison, illetve egy harmadik helyezést Helvécián ért el. Diána pedig a traktorosversenyeken kívül, kiemelkedően teljesített a Szakma Kiváló Tanulója versenyen, hiszen dobogós lett.

Varga Diána is sorra nyeri a díjakat

Fotó: Beküldött fotó

Arra is kíváncsiak voltunk, hogy a férfiak mit szólnak ahhoz, hogy már nemcsak az erősebbik nem vehet részt ilyesfajta eseményeken, amire Erika röviden így válaszolt: „Tetszik nekik, vagánynak tartják, hogy nők is részt vesznek a versenyeken, sőt némelyik lányt elég komoly ellenfélnek is tekintik.”

A lányok a jövőben is mindenképpen szeretnék folytatni a hobbijukat, illetve megélhetési formaként is gondolkodnak a mezőgazdasági munkában, hiszen mindketten szeretnének ezen a területen elhelyezkedni majd a későbbiekben.

A cikkben szereplő videó megtalálható a Baon.hu Youtube-csatornáján is.