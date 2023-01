A vetőmag-forgalmazók szerint a szántóföldi növénytermesztők többsége már beszerezte a tavasziak szaporító anyagait. Jelentős, mintegy 30 százalék körüli áremelkedéssel szembesültek az egy évvel korábbi vásárlásokhoz képest.

– Más mezőgazdasági beszállítókhoz hasonlóan a fajta fenntartók is költségeik növekedésével indokolják a drágulást. Megnyugtató azonban, hogy nincs hiány a tavaszi kalászosok és a nagyobb mennyiségben felhasználandó kukorica és napraforgó magvaiból – magyarázta Pesti Gábor a vetőmag forgalmazással is foglalkozó nagykőrösi Pesti és Társa Kft. ügyvezetője. Mint elmondta, azok a gazdák sem maradnak le róla, akik még ez után akarnak vásárolni. Az utóbbi két növény szaporító anyagaiból saját telepünkön is vannak előrendelt tételek. Azt tapasztaljuk, hogy a korábbi évekhez képest a kukorica javára tolódik el a tavaszi vetésszerkezet. Ez előtt a kukoricával szemben inkább a napraforgó termesztése mutatkozott ígéretesebbnek. Egyfelől kevesebb nitrogén utánpótlással beérte, viszonylag magas volt termésének felvásárlási ára. A ráfordítások, bevételek aránya azonban megváltozott, az aszályos nyarak termesztési kockázata pedig a kukoricánál mutatkozik kisebbnek.

– A megfelelő időpontban vetett korai hibridek termésképződése hamarabb kezdődik, mint ahogy a nyár aszályos szakasza következik. Ezért a száraz Homokhátságon értelemszerűen a rövid tenyészidejű hibridek kerülnek előtérbe – mondta el lapunknak Pesti Gábor.

Az agrárszakember szerint a kalászosok vonatkozásában a Homokhátságon döntően az ősziek vetése jellemző. A kiadós őszi, téli csapadék reményt ad arra, hogy a növények kellően megerősödve induljanak a tavaszba. A vetemények állapota teljesen más, mint tavaly, amikor száraz földben vegetáltak. A búza, árpa nem bokrosodott, láthatóak voltak a soraik. Jelenleg a kalászosok, a repce jól fejlődnek. Néhol mutatkozik úgynevezett élettani sárgulás, lilulás, a jelenségnek az oka a viszonylag magas téli hőmérséklet. A talajok telítettsége jelenleg körülbelül 60-70 százalékos, ami azt jelenti, hogy csak a felső réteg ázott át, tehát további nedvességre van szükségük a szántóknak. Talajművelést ugyan nem lehet végezni az átázás miatt, de a gazdák többsége egyébként is túl van már azon, aki ez után szántana várnia kell a szikkadásra.

Az új termés kilátásai jók, a betakarítás azonban még messze van, a termesztés rizikója továbbra is nagy. Még az ó termés értékesítése is okoz váratlan meglepetéseket. A télen Európába áramló ukrajnai gabonaexport elvette a gazdák reményeit a tartósan magas felvásárlási árakat illetően.

– Nyomottabb árakon tudunk eladni most, az aratási időszakhoz képest. Akkor tonnánként 130-140 ezer forintért ment a búza, jelenleg 90-100 ezerért. Azt hittük a minimális termés miatt magas marad a kukorica ára, de azt is csökkent 90-120 ezer forint közé. A napraforgómag tonnánként 260-270 ezer forintról 180 ezerre esett le – érzékeltette a helyzetet Pesti Gábor. – Ezek a változások aggasztóak az új termésre nézvést is. A gazdák nagy költségekkel készültek fel a termesztésre. A földgáz ára ugyan csökkent, ebből következően mérséklődnek a műtrágyák árai is, de ezt a hatást majd hónapokkal később vesszük észre az új beszerzéseknél. Ezért most attól tartanak a gazdák, hogy ha marad az áresés a felvásárlói piacon, a magas kiadások miatt, veszteséggel jönnek ki nyár végén. Ezzel szemben a feldolgozók jól jártak az olcsóbb külföldi napraforgó, kukorica felvásárlásával, hiszen a termékeik eladási árát továbbra is magasan tartják, mintha semmi sem történt volna a piacon.