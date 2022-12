– Az idei év katasztrofális volt az aszály miatt a mezőgazdaság számára, kiemelten is a legeltetéses állattartók számára. Különösen fontos, hogy egy ilyen év után próbáljunk meg pozitív jövőképet adni és jó példákat mutatni a szakmának, az ágazatnak, az agráriumnak arról, hogyan is érdemes és lehet ilyen körülmények között is előremenni – hangsúlyozta beszédében Feldman Zsolt, az Agrárminisztérium (AM) mezőgazdaságért és vidékfejlesztésért felelős államtitkára csütörtökön Uszódon, egy új hodály átadóján.

– A bárányhúsból az európai piacon hiány van, és az előrejelzések szerint ez a következő években is így lesz. Az ágazat most is döntő többségében exportpiacra viszi a termelés 90 százalékát, ami 550-600 ezer bárányt jelent. A báránynak a következő időszakban is lesz kereslete, éppen ezért érdemes ezzel foglalkozni – mondta el a telephelyavatón Feldman Zsolt, aki hozzátette: előnyt jelent, hogy nem vagyunk új szereplők ezen a piacon.

Az AM államtitkára szólt arról is, hogy a juhágazatban az elmúlt években nagyon komoly ágazati összefogás történt a korábbi évek hibáinak kijavítására.

– Mi pedig 2019 óta a hazai piacon próbáljuk népszerűsíteni a bárányhúst, mert mindig jó támasz a belső piaci kereslet, mert arra lehet építeni az eredményes exportot – fogalmazott Feldman Zsolt, aki hangsúlyozta, hogy ebben az ágazatban is sokat számít a technológiai megújulás és a fejlesztés.

– Holló Mátyás személye pedig arra világít rá, mennyit számít a szakmai tudás és elhivatottság – mondta az államtitkár, aki hozzátette: a vidékfejlesztési program keretéből 172,5 millió forint kormányzati támogatás segítette az uszódi telep megújulását.