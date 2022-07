A kedvező tendenciát figyelembe véve a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) elrendelte a még fennálló felügyeleti (megfigyelési) körzet feloldását Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében is. Ezzel megszűnt hazánkban az utolsó, madárinfluenza miatt korlátozás alatt álló terület is. Az uniós és hazai jogszabályokban előírt feltételek teljesítése alapján immár ezekből a megyékből is zavartalanul folyhat a belföldi és az uniós szállítás.

Az Állategészségügyi Világszervezet előírásai szerint Magyarország legkorábban július végén nyerheti vissza madárinfluenza-mentes státuszát, vagyis csak ezt követően kezdődhet meg újra a szállítás a jelenleg teljes importtilalmat alkalmazó harmadik országokba. A Nébih felhívja a baromfitartó gazdák figyelmét, hogy a könnyítések ellenére továbbra is fennáll a vírus behurcolásának veszélye, ezért a felelős állattartás, különösen a járványügyi előírások betartása továbbra is kiemelt jelentőséggel bír.