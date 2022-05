A májusi felmelegedő, párás időjárás veszedelmes kártevőket szabadít ki. Az almatermésűek május elején különösen könnyen fertőződnek a különböző gombabetegségekkel, ezért jelentősége van most a növényállomány megelőző védelmének.

Ráadásul a rovarkártevők, egyebek közt a levéltetvek is megjelentek a hajtásokon.

– Támad a körtelevélbolha, továbbá feltűnő a körtelevél-gubacsatka jelenléte. Almásokban számítani kell a tűzelhalás nevű gombabetegség megjelenésére is. Kedvező állapot ugyanakkor az, hogy csökkent az almalevél-aknázómoly rajzása, s egyelőre minimális a lisztharmatfertőzés, s az almamoly sem jelent meg számottevő mennyiségben – jelezte a veszélyeket Szabó Balázs nagykőrösi növényvédelmi mérnök.

A csonthéjasokban a moníliás virág- és hajtásfertőzés pusztítása már jól láthatók az ültetvényeken.

A betegség jelei azokban a gazdaságokban is mutatkoznak, ahol szakszerű volt a növényvédelem. Hasonlóan az őszibarack tafrinás megbetegedése is látványos, viszonylag széles körben. A hűvös április ugyanis kedvezett a betegség terjedésének. A gyümölcsösökben időszerű a védekezés több molyféle ellen. Rajzik a szilva- és a keleti gyümölcsmoly, a tarka szőlőmoly és helyenként megjelent a szőlőlevélatka is. Díszkertekben ez idő tájt főleg rózsalisztharmat és a levéltetvek, bukszusokban a puszpángmoly okozhat sok kárt. A szántóföldeken a gabonalisztharmat fertőzése Bács-Kiskun megyében helyenként már erőteljes. Megjelent a gabona-levéltetű, a gabonapoloska, petéznek a vetésfehérítő bogarak. Az őszi káposztarepce néhol máris számottevően károsodott, részben a repcefénybogaraktól, de főként a repcebecő-ormányosok különösen erőteljes elszaporodása miatt, tehát a védekezés halaszthatatlan. A rovarcsapdák fogják a vetési bagolylepkét, várható a rajzás erősödése, s ez a jelenség főként a kukoricára nézve jelent veszélyt – hívta fel a figyelmet Szabó Balázs.