Az építőiparban is érződik a Covid és a háború okozta helyzet. Zsikla Tamás, az Akker-Plus Kft. cégvezetője azt mondja, hogy még véget sem ért a pandémia, amikor a szektor új kihívás elé érkezett. A hazai beszállító ipari vállalatok esetében az energia- és a munkabérkiadások is megemelkedtek. Ezek a tényezők is emelték a gyártók költségeit, amelyek begyűrűztek az árakba. Ez volt a helyzet február 23-ig. Ezt sem volt könnyű kezelni, fogalmazott a cégvezető. Másnap kitört a háború, és az energiaárak tovább emelkedtek, amelyeket az alapanyagárak is követtek. Mint mondta, a probléma komoly kihívást jelent. Majd hozzá tette:



– Napi megbeszéléseket kell tartanunk a telephelyeinken, hogy kezelni lehessen a helyzetet, képesek legyünk folyamatosan ellátni az ügyfeleket.

Sajnos a gyártók oldaláról megváltozott a kiszolgálás. Néha bizonytalan, mikor szállítanak a partnerek. Ezt úgy tudjuk kiküszöbölni, hogy nagyobb készletet tartunk minden telephelyünkön. Nagyon sokféle árut érint ez a probléma – hangsúlyozta Zsikla Tamás.



Kérdésünkre válaszolva megjegyezte, hogy a lakásépítési szektor továbbra is lendületben van. Sokan éppen azért vásárolnak építőanyagot, mert a pénzüket be akarják fektetni. Emlékeztetett arra, hogy hasonló volt a helyzet a Covid-járvány idején. Akkor az embereknek sok idejük volt otthon, és elvégezték azokat a munkákat, amelyeket korábban halasztottak. Így a kereskedelmi nagyvállalatuknál még mindig növekedés tapasztalható. Majd az igazgató kitért arra, hogy az árak az utóbbi hónapokban elszaladtak. Így például a betonacélt a másfél év alatt a duplájáért kapják, a fenyő- és fűrészárunál a beszállítók 80 százalékot emeltek, bár némi csökkenés tapasztalható. A tégla esetében egy év során 50 százalékos emelkedés volt tapasztalható. A cement áremelkedésére tavasszal lehet számítani. Sokan felújítják a fürdőszobákat is, a szaniterek esetében 10–20 százalékos változás volt az idén – hangsúlyozta a cégvezető. Utolsó kérdésünkre elmondta, hogy az év végéig drasztikus emelkedés talán nem várható.



Korlátozzák a mennyiséget

Az alsó kategóriás borok esetében – amelyek literenként 500 forintos árig érhetőek el a boltokban – gondok lehetnek, mivel azokon nincs akkora haszon, hogy az árváltozások negatív hatásait ki lehessen kü­szöbölni. Emelkedik a permetezőszerek ára is, amelyek szintén növelik a költségeket, fogalmazott Frittmann János. Mint mondta, nem egyedülálló az élelmiszer-probléma idehaza. Egy Németországban dolgozó rokona számolt be egy családi találkozón arról, hogy a munkahelye melletti szupermarketben csak egyliternyi étolajat lehet egy vevőnek vásárolnia, lisztből is csak öt kilót.