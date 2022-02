A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatai szerint Bács-Kiskun megye több körzetében, így Forráskút környékén telepítettek belőle az utóbbi években jelentősebb területen. Az új ültetvények létrehozása, illetve az öregek megújítása jellemző a kisebb gazdaságokban is. A fagyos tavaszok miatt a meggyet, továbbá a szilvát és az almát is nagyobb mértékben telepítik a térségben. A falugazdász-hálózattól kapott információk is azt mutatják, hogy az egyes gyümölcsfajoknál jelentkező termesztési sikertelenségek ösztönzik a kertészeket arra, hogy a biztonságosabban termő, leginkább a piacos gyümölcsfajokat vonják be a művelésbe. E szemléletükkel magyarázható az is, hogy az utóbbi évtizedben kismértékben ugyan, de folyton gyarapodott a megyében a gyümölcsösök összes mérete.

Tavaly négy településen összesen közel 200 hektár új ültetvényt vett kataszteri-nyilvántartásba a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih).

Az ebben érintett gazdaságok szintén a hagyományos, de a virágzáskori fagyoknak kevésbé kitett fajokra kérték a regisztrációt elsősorban. Döntően azokra a gyümölcsfélékre, amelyekhez megvan a termesztési tapasztalatuk, s a termés zöme friss fogyasztásra, illetve tartósításra egyaránt értékesíthető. Az utóbbi szempont alapján a térségben korábban kevésbé kultivált gyümölcsféléket is bevonnak a termesztésbe. Például Helvécia környékén a birset, vagy a bócsai földeken a bodzát, a homoktövist. Továbbá helyenként a berkenye és a mandula is helyet követel magának. Újabban az Alföldön is terjedő, igazán újszerű gyümölcsfajok közül csak a vörös áfonya, a szeder, a gesztenye hiányzik a megyei választékból.