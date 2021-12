A megyei agrárkamara tájékoztatása szerint a legnagyobb viharok a megyében június 25-én, július 9-én és augusztus 8-án voltak. Azt fontos megjegyezni, hogy a védelmi rendszer a szupercellák ellen szinte tehetetlen. Kecelen június végén mintegy 13 kilométer hosszon és 3 kilométernyi szélességben csapott le egy szuper vihar késő este. Ezt ugyan megelőzte egy kisebb vihar, amely ellen a helyi és a környékbeli védelmi rendszer sikerrel vette fel a küzdelmet. A második ellen azonban esélye sem volt, hiába működött maximális erőbedobással a kármérséklő rendszer. A becslések szerint csaknem másfél milliárd forint, vagy annál is nagyobb kárt okozott ez a helyi termelőknek. Volt olyan termelő, aki a vihar előtt fejezte be például a meggyesében a munkát, a szüretet pedig a következő héten kívánta megkezdeni. A fái alatt a lehullott gyümölcstől vöröslött a föld. A kukoricát is megtépázta olyannyira, hogy legfeljebb kiszántani volt érdemes. A szőlőkben úgy elverte a jég a termést, hogy volt olyan terület, ahonnét csak néhány vödörrel lehetett betakarítani a termést. Erre mondta az egyik gazda, hogy egy szupercella hatása olyan, mint egy atomrobbanás: az ellen az óvóhely sem véd meg. Esetünkben a jégvédelmi rendszerre gondolhatott.