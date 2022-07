– Igazi összhang, ami köztünk van, a pultban és a konyhában is, ennek köszönhető a sikerünk. Tényleg azt érzem, hogy mindenki szívét-lelkét beleteszi a munkába. Sokat viccelődünk, megbeszéljük az élet nagy dolgait egymással és jó a légkör. Ezt valószínűleg a vendégek is megérzik, ez a mi előnyünk – mondta Koch Renáta, aki kezdetben is arra törekedett, hogy kellemes legyen az atmoszféra.

– Én is olyan helyekre szeretek bemenni, ahol jól érzem magam. Más városokban is csak ezeket a helyeket keresem fel. Fontos, hogy jó fej legyen a személyzet, pozitív energiát érezzek. Erre törekedtem én is a kezdetekkor. Akkor még Dékány Dalma barátnőmmel kezdtük, lakberendezőnk nem volt, mi voltunk a dizájnerek. Nagyon szeretem a zöld növényeket, ez is szembeötlő, ha valaki betér hozzánk. A séffel, Juhász Tamással, aki az unokatestvérem, közösen alakítjuk ki a kínálatot. Sikari Árpád a hagyományos magyaros ételeket készíti el. Tamást az extrém ötletei miatt imádják a vendégek – mondta Koch Renáta, aki hozzátette, hogy rendkívül bonyolult, kockázatos a napi menüztetés. Sokszor teljesen új ételkombinációt találnak ki, de a hagyományos ételeket kedvelőkre is gondolnak. Az üzleti, pénzügyi stabilitást említette meg Koch Renáta mint a jövőbeni legfontosabb célt.