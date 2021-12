A tavalyi játék sikere után az idén is meghirdettük Gyermekmosoly játékunkat, amelynek első fordulója november 25-től december 9-ig tartott. Két korcsoportban, 0-3 éves, illetve 4-7 éves korig vártuk a gyermekek aranyos, vicces vagy éppen zsivány grimaszoló fotóját, amelyekre olvasóink szavazhattak. Az idén is népszerű játékra a büszke szülők rengeteg, közel 600 gyerkőcöt neveztek be, akikre csaknem 17 ezren adtak le szavazatot. Nem csoda, hiszen a tét most sem volt kicsi.