A TV2 vasárnapi adásában a lányok extrém fotózáson vettek részt, ahol minden gátlásukat, sőt félelmüket is le kellett vetkőzniük a kamerák előtt. De mi is ebben az annyira különleges? A modellek már eddig is megtapasztalhatták a hivatásuk árnyoldalát, hiszen az ő életük sem csak móka és kacagás. Legalábbis egyik versenyző sem nevetett amikor kiderült, hogy mi is lesz a feladatuk.

Forrás: Csordás Cintia Instagram-oldala

A leendő top modellek mindegyike egy-egy egzotikus, vagy éppen visszataszító állattal fotózkodott. Volt, akinek béka, vagy éppen egy nyugodt gyík jutott, de akadtak kevésbé szerencsések is. A lányoknak madárpókkal, csótánnyal, egerekkel, patkánnyal, sőt egy hatalmas kígyóval is pózolniuk kellett. Utóbbit a lakiteleki szőkeség, Csordás Cintia kapta, aki sajnos nem tudta véka alá rejteni érzéseit, ami a fotósnak és a szakmai zsűrinek is feltűnt.

– Egy egér jobban állt volna neki – mondta Cintia versenytársa Kitti.

– Vagy egy patkány – tette hozzá egy másik.

A csípős megjegyzésekből kiderült, hogy még mindig nem a csapat kedvence a szőkeség, viszont egyelőre úgy tűnik, hogy sajnos a zsűri elismerését sem érdemelte ki.