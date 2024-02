A buddhista vallásban nagyon komoly szabályai vannak a templomlátogatásnak. Fontos a megfelelő ruházat, illetve a fotózkodásnak is szigorú szabályai vannak. A Buddha szobrokkal nem szabad fotót készíteni, tilos a Buddhával szelfizni is. A turisták olyan képeket készíthetnek, ahol háttal állnak, míg Buddha szemben helyezkedik el.

Berki Mazsi illetlen viselkedése kiverte a biztosítékot követőinél

Fotó: ripost.hu

Berki Mazsi erről a szabályról nem tudott, így a nyaralásuk alkalmával készített fotókon a Buddha szoborral látható a képeken. Kedvesével a Fekvő Buddha Templomát látogatták meg, melyről követőinek is beszámolt közösségi oldalán.

Posztja alatt azonban olyan kritikát kapott, amire biztos nem számított:

Nem ártott volna kicsit tájékozódni utazás előtt. A Buddhával nem illik, nem szabad fotózkodni!

– egyik követője ezt a hozzászólást fűzte a poszt alá. Mazsi válaszolt a hozzászólásra:

„Kedves Erika, ezt úgy is lehetett volna, hogy Mazsi lehet nem tájékozódtál, de a Buddhával nem illik fotózkodni, csak maximum háttal. Vagy tudod… valahogy kedvesen. Voltam már Balin is korábban, de valahogy ez az információ elkerülte a figyelmem. A helyszínen pedig nem láttam ezt kiírva. Viszont most már ezt is tudom, köszönöm, hogy megosztottad velem"