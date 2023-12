Csodálatos gyermek Miklósa Erika kislánya, Bíborka. Mikulás eljövetelének napján Bibi idegesen nézte meg mikuláscsomagját, hiszen megfeledkezett Lujzi cicájuk kiscsizmájáról.

Mint írta: „Bibikém, mit csinálsz?" "Ideges vagyok." "Mitől vagy ideges? Megérkezett a Mikulás, éjszaka telepakolta a cipődet, a csizmádat..." "Azért vagyok ideges, mert tegnap akartam csinálni papírból és szalagokból egy macskacsizmát, hogy Lujzi cica is kaphasson abba ajándékot, és elfelejtettem, és most azon gondolkozom, hogy Lujzi mit fog szólni, mert ezt én elrontottam. Neki is jár ajándék." "Bibikém, nézz csak oda, a cipőd mellé..." "Anya, én úgy meg voltam ijedve, hogy Lujzi bánatos lesz, de látom, hogy a Mikulás tudja a dolgát, és a cicánknak is elrejtett ide ajándékot. Kedves jó Mikulás! Köszöni Lujzi. Meg én.”

Ma így indult a reggel. Jól.”

A poszt alatt rengeteg szívmelengető üzenet is érkezett.